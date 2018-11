المتوسط:

اختتمت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة «البيضاء– طرابلس» أعمالها، اليوم الأحد في طرابلس، وذلك بالتأكيد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد.

واتفقت اللجنة على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام.

وختامًا، اتفقت اللجنة، على احتفاظ الديوان بحقه في الرقابة المالية على المال العام وحده دون غيره، وفقاً للإعلان الدستوري والقانون، إضافة إلى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة والمتعلقة بالشأن الداخلي للديوان.

The post «ديوان المحاسبة» يتفق على توحيد إجراءاته الرقابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية