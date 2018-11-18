وكيل هجرة الوفاق يطرح حلولا لإنهاء أزمة مهاجري باخرة ميناء مصراتة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق، محمد الشيباني، مع سفراء وممثلي الدول التي يتواجد رعاياهم داخل الباخرة في ميناء مصراتة.

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، فقد أكد الشيباني على ضرورة العمل مع فريق التفاوض وإشراك السفارات، لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية، وطرح بعض الحلول على المهاجرين وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.

وأشار إلى أحد الحلول المقترحة والمتمثل بالعودة الطوعية لبلدانهم أو توفير بلد ثالث وبالتعاون مع المنظمات، حيث يقوم باستضافتهم حسب الشروط التي تراها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، موضحا أنهم يتعاملون مع الأزمة بكل القيم الإنسانية ونبتعد كل البعد عن العنف كحل نهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا