الترجمان: بادي يستخدم كـ”طعم” لشن الحروب

رأى رئيس مجموعة العمل الوطني من بنغازي خالد الترجمان، أن العقوبات المتوقع فرضها على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق، وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014، تشبه تلك التي فرضت على “عقيلة صالح ونوري بو سهمين”، في إشارة إلى عدم تنفيذها.

وأضاف الترجمان، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 نيوز”، الأحد، أن بادي لا يستحق اهتمام البعثة الأممية ومجلس الأمن والجنايات الدولية ليقوموا بالبحث عنه أو إصدار عقوبات بحقه.

وبين أن بادي لا يمتلك القوة التي يتوقعها البعض، وأنه يسبب إرباكا كبيرا باستخدام قوة أخرى موجودة في الواقع تتحكم في المشهد أكثر، معتبرا أنه يستخدم كطعم في مثل هذه العمليات ويظهر ذلك من خلال حروبه الصغيرة التي غالبا ما ينتج عنها حروب كبيرة كفجر ليبيا وغرغور والفاروق في سرت.

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