اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بقرار إدراج صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية

وثمنت اللجنة في بيان، الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لتقديم الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، ومرتكبي جرائم حرب من خلال إثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين في ليبيا إلى العدالة الدولية.

وأكدت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. ودعت اللجنة الوطنية لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع قادة التشكيلات المسلحة وأمراء الحرب المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم الاستهداف المباشر للمدنيين.