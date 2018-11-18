الثني يتابع سير عمل لجنة الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع الجنوب

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأحد أوضاع الجنوب الليبي.

وبحث دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش باعتباره رئيساً للجنة الأزمة المشكلة لمتابعة أوضاع الجنوب الليبي، كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة والتي تعتزم تنفيذها في مناطق الجنوب.

كما ناقش الاجتماع أعمال لجنة الأزمة والاطلاع على ما تم تنفيذه من برامج في قطاع الصحة والمياه والصرف الصحي وللتأكد من برنامج وصول المواد الموردة لمناطق الجنوب من تجهيزات المستوصفات وباقي المواد.

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