البشتي: العقوبات على بادي تحذير للمُعرقلين

اعتبر المهتم بالشأن العام عبد العظيم البشتي، أن العقوبات المتوقع فرضها على صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني السابق، وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا 2014، تنبيها لمعرقلي العملية الاستقرار في ليبيا.

وقال البشتي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 نيوز”، الأحد، إنه ما لم يتم تصعيد العقوبات على بادي فلن يعني ذلك شيئا له، مُطالبا بالقبض على جميع الذين يشكلون خطرا على استقرار البلاد في ظل غياب الأجهزة الأمنية الفعالة.

ولفت البشتي إلى وجود مجموعات مسلحة تتحكم بالمشهد في جميع المناطق الليبية وبالتي هذا التحذير يجب أن تلحقه إجراءات أكثر حدّة وصرامة ضد كل من يشكلون خرقا في المنطقة الغربية وردع أمثال بادي.

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