عريش: مستشفيات الجنوب بوضع مأساوي

قال مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش، إن الوضع في مستشفيات الجنوب مأساوي وأن أغلبها متوقف عن العمل بسبب عدم تواجد كوادر طبية علما أنه كان يغطى بعناصر طبية أجنبية.

وأضاف عريش، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 نيوز”، الأحد، أنه ومنذ حوالي 3 سنوات غادرت الكوادر الأجنبية بسبب الظروف الامنية وزادت المأساة مع نقص الإمكانيات في مناطق عديدة في الجنوب.

وبين عريش أن مستشفيات الجنوب لا تجد الآن حتى أبسط الإمكانيات للتشخيص على الأقل، مشيرا إلى أن الجنوب يعيش من القوافل الطبية والمعونات، لكن استمرار هذه القوافل أمر صعب حيث أن وزارة الصحة تنظم أغلبها ولكن ليس بشكل مستمر، والمنظمات كذلك تقوم بتسيير بعضها.

وأكد أن الجهات الرسمية لديها علم بما يحدث في مستشفيات الجنوب، وهذا يجسد ما تمر به المرافق الصحية في مناطق الجنوبية الشرقية والغربية.

وذكر عريش أن بعض الشركات قدمت معونات طبية وحملات علاجية، مثل حملة “عيون الجنوب”، والآن هناك مساعٍ لإقامة برنامج لعمليات القلب المفتوحة لكنه سيكون في الشمال لعدم جاهزية مستشفيات الجنوب لمثل هذه العمليات.

ودعا الذين يعانون من أمراض القلب المفتوح في الجنوب إلى التوجه لمستشفى سبها لعرض ملفاتهم على اللجنة الطبية لإجراء العمليات المستعجلة للحالات الطارئة.

وطالب مدير مركز سبها الطبي بتوفير أطباء بشكل للمنطقة الجنوبية، مضيفا أنه طالب المجلس الرئاسي وكل من له علاقة بذلك، ولكن لم يستجب أحد للنداءات.

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