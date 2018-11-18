سبها: محتجون يغلقون مقر المجلس البلدي والمصرف المركزي

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إن مطالب المحتجين الذين أغلقوا المجلس البلدي وفرع المصرف المركزي مازالت مجهولة؛ رغم مطالبتهم بالكشف عنها.

وأضاف الخيالي في تصريح لليبيا الأحرار؛ أن البلدية تعتزم إبلاغ النائب العام ورئيس حكومة الوفاق بهذه الحادثة، متهما المحتجين بأنهم جهة غير مسئولة تعمل على نشر الفوضى داخل المدينة وأنهم ينفذون أوامر وأجندة معينة، وفق تعبيره.

كما حمل عميد بلدية سبها المحتجين مسئولية أي وباء ينتشر داخل المدينة جراء انتشار المستنقعات؛ معللا ذلك بأنهم رفضوا وصول اللجنة المكلفة من الرئاسي لحل مختنقات المدينة، والتي من أبرزها أزمة الصرف الصحي.

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