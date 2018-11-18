رغم التحذيرات .. الزوايا الصوفية ببنغازي تستعد للاحتفال بالمولد النبوي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد الزوايا الصوفية في مدينة بنغازي مساء غدٍ الثلاثاء للاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف الذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام هجري.

وأعلن المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية ، عن إقامة احتفال بساحة الشهداء “الكيش سابقاً” في مدينة بنغازي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعم أمني كبير من الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

وطالب المجلس ، بالتقيد بالمظهر العام بتوحيد الزي وهو اللباس الأبيض وغطاء الرأس الأبيض، واتباع اللجنة المشرفة في التنظيم ومساعدتهم على النظام ، واتباع إرشادات اللجنة المشرفة والمسؤولين على الخدمات وتسهيل كافة الخدمات لكل المشاركين.

ودعا المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية، جميع الطرق الصوفية والمحبين إلى التجمع بزاوية “بوغرارة العيساوية” في منطقة الماجوري في بنغازي لقراءة السيرة النبوية الخميس القادم.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة في البيضاء ، طالبت مخاطبة السادة الوعاظ بشأن تناول موضوع بدعة الاحتفال بمولد النبي – صلي الله عليه وسلم – وبيان ضلالها وانحرافها وما يفعله الناس من احتفالات وإقامة الموالد وإيقاد السُّرج وما يصنعونه من طعام تخصيصاً لهذه المناسبة وذلك في دروسهم ومحاضراتهم في المساجد والإذاعات المحلية المسموعة ومنها الدولية

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