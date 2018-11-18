اجتماع اللجنة المشكلة بين ديوان محاسبة طرابلس والبيضاء

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بينهم وبين ديوان المحاسبة في البيضاء بعدد من التوصيات، أهمها تأكيد وحدة الديوان والالتزام بالقوانين لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد حسب وصفهم.

كما اتفق الجانبان على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات ذات الصلة بالشأن العام، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام، مع تأكيد احتفاظ الديوان بحقه دون غيره في الرقابة المالية على المال العام وفقا للإعلان الدستوري والقانون، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة في طرابلس.

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