الحرس البلدي طرابلس يكشف المزيد من الخروقات

تقرير|218

كشفت الحملة التفتيشية التي يقوم جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس، العديد من الخروقات .. ومع استمرارها في معظم أحياء المدينة ظهر الجانب الإيجابي أيضا لدى عدد من أصحاب المحلات الذين أظهورا اهتمامًا بالنظافة

لا تزال الحملة التفتيشية التي يقوم بها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي مستمرة إذ طالت الحملة العديد من المقاهي والصيدليات ومحال المواد الغذائية واللحوم.

وكشفت الحملة عن العديد من الخروقات التي يقوم بها أصحاب المحال المختلفة من ناحية عدم نظافة المكان وعدم مطابقة الأغذية المتنوعة للمواصفات والمعايير التي تتيح استهلاكها للمواطن إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين .

وبخلاف هذه السلبيات لم تغفل الحملة أيضًا الجانب الإيجابي لدى العديد من الأماكن التي تم تفتيشها إذ أدرج مركز الرقابة على الأغذية على صفتحته في فيس بوك عدة محلات ومعامل تعمل بمطابقة الشروط اللازمة من ناحية النظافة والاهتمام بما هو معروض.

حملة التفتيش هذه يرى فيها المواطن بأنها بادرة لا بد لها أن تستمر من أجل ضمان صحته وصحة أسرته.

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