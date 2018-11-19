اخبار ليبيا الان

 منصور والي: مستشفى غات في طريقه إلى الانهيار

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال منصور والي المدير السابق لمستشفى غات العام إن الوضع في مستشفى غات في غاية السوء وكذلك المرافق الصحية في حالة انهيار منذ عام 2014 بعد مغادرة الأطقم الأجنبية والعمالة المغتربة.

وأضاف والي لبرنامج “LIVE” على قناة 218 نيوز، الأحد، أن مستشفيات المناطق الحدودية تعتمد على الكوادر الأجنبية من كوريا ومصر أو الهند وغيرها وكل هذه الكوادر غادرت وفي غات لا يوجد أي طبيب والمستشفى يخلو من كل الكوادر الطبية.

وقال والي “هذا شي يؤسف عليه و ليبيا كانت داعمة للمنظمات الإنسانية والآن صارت تنتظر إعانات من هذه المنظمات بمختلف تبعياتها وهي التي تدعم بشكل كبير قطاع الصحة في ليبيا وهناك منظمات محلية ومؤسسات أهلية ومستشفيات في ليبيا قامت بإعداد قوافل .

وأكد والي وجود نقص كبير في المعدات والأدوية ومعاناة المنطقة من الكثافة السكانية العالية مايزيد من معاناة المواطنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك