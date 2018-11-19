 منصور والي: مستشفى غات في طريقه إلى الانهيار

قال منصور والي المدير السابق لمستشفى غات العام إن الوضع في مستشفى غات في غاية السوء وكذلك المرافق الصحية في حالة انهيار منذ عام 2014 بعد مغادرة الأطقم الأجنبية والعمالة المغتربة.

وأضاف والي لبرنامج “LIVE” على قناة 218 نيوز، الأحد، أن مستشفيات المناطق الحدودية تعتمد على الكوادر الأجنبية من كوريا ومصر أو الهند وغيرها وكل هذه الكوادر غادرت وفي غات لا يوجد أي طبيب والمستشفى يخلو من كل الكوادر الطبية.

وقال والي “هذا شي يؤسف عليه و ليبيا كانت داعمة للمنظمات الإنسانية والآن صارت تنتظر إعانات من هذه المنظمات بمختلف تبعياتها وهي التي تدعم بشكل كبير قطاع الصحة في ليبيا وهناك منظمات محلية ومؤسسات أهلية ومستشفيات في ليبيا قامت بإعداد قوافل .

وأكد والي وجود نقص كبير في المعدات والأدوية ومعاناة المنطقة من الكثافة السكانية العالية مايزيد من معاناة المواطنين .

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