الترتيبات الأمنية تؤجل عودة سفارة كوريا الجنوبية إلى طرابلس

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو، حرص بلاده على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا، مشيرا إلى أنه «كان من المقرر أن تعود السفارة الكورية لاستئناف أعمالها من طرابلس في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن استكمال الترتيبات الأمنية، حال دون ذلك».

جاء ذلك خلال لقاء سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله بحث أوجه التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية، وسبل دعمها بما يخدم البلدين الصديقين.

وأضافت أن كاجمان شدد خلال اللقاء على أهمية عودة السفارة والشركات الكورية التي أسهمت كثيرا في المشاريع الإنمائية والتنموية في ليبيا، مؤكدا رغبة حكومة الوفاق الوطني في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته أكد السفير تشوي سونغ سو حرصه على إعادة فتح سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة طرابلس قريبا، مبديا سعيه لعوده الشركات الكورية في القريب العاجل حتى تسهم في إعمار ليبيا، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام.

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