عقيلة صالح: كثير من الانتقادات الموجهة لـ«النواب» هدفها النيل من المجلس

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن هناك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى المجلس «مقصودة لغرض النيل من المجلس نفسه»، معتبرا أيضا أن الكثير منها «مقصود به التدخل الخارجي»، وإبعاده عن رئاسة المجلس لتمرير حكومة السراج.

واعتبر عقيلة في حديث إلى قناة «218 نيوز» أذيع مساء اليوم الأحد، أن لديه «مسؤولية وطنية وأخلاقية على عاتقه تمنعه من ترك منصبه على رأس المجلس، مؤكدا أن المجتمع الدولي لا يملك صلاحية تنحيته لأنه «منتخب من الليبيين والنواب» وأن مهمته تنتهي بمهمة عمل المجلس.

وأكد عقيلة أن لديه «قرارا وشيكا بشأن غياب النواب عن الجلسات» خلال الأيام المقبلة دون أن يحدد موعد صدوره، نافيا وجود أي شبهات فساد في مجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن ميزانية المجلس «لا تتجاوز 100 مليون دينار» أكد أنها «غير قابلة للاتهامات بالفساد»، مشيرا إلى أن لديه «19 ابن وابنة» لم يتم تعيينهم في أي جهة في الدولة الليبية.

وتابع: «لو كنت فاسداً لعينت أبنائي الـ19 بمناصب حساسة ليتستروا على فسادي»، مؤكدا أنه لم يتحصل على أي قروض منذ توليه رئاسة مجلس النواب.

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