عقيلة صالح: شبه إجماع بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل مجلس رئاسي جديد

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن هناك شبه إجماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيتم التواصل له خلال الأسابيع القادمة بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد يتشكل من 3 أعضاء.

وأضاف خلال حوار مسجل بثته «قناة 218» مع عقيلة على هامش فاعليات مؤتمر باليرمو التى جرت الأسبوع الماضي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد على هذا التوافق خلال مأدبة العشاء على هامش مؤتمر باليرمو.

وأكد صالح أن «أي اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة سيتم اعتماده من قبل المجتمع الدولي حسب ما قال السيد غسان سلامة».

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