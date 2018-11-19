المستشار صالح يشيد بنسيج درنة فى إجتماع مع عميد وأعضاء بلديتها

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى مع عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي والطاقم الاداري والمالي بالبلدية مساء أمس الأحد .

وبحسب فتحي المريمي المستشار الإعلامي لـ صالح ، فقد نوقش في هذا اللقاء عدة موضوعات تتعلق بتقديم افضل الخدمات بمدينة درنة وتوفير كل المتطلبات الاساسية التى يحتاجها المواطنيين خاصة وأن المدينة والمناطق المحيطة بها مرت بظروف صعبه .

وقال صالح بأن هذه الظروف تحتاج لتضافر الجهود لحل كل المختنقات التى يعاني منها سكان درنة كذلك ، مشيراً لضرورة خلق توازن إجتماعي خاصة وأن المدينة تمتاز بنسيج اجتماعي متنوع .

وختم صالح بأن هذا النسيج الإجتماعي لدرنة كان وعلى مر التاريخ متجانساً ومنسجماً داعياً لمراعاة ذلك كما أكد بأنه سوف يحيل كل متطلبات عميد البلدية والوفد المرافق له الى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة لإنهاء الأزمات والمختناقات التى تعاني منها مدينتهم .

المرصد – متابعات

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