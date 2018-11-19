بعد الوساطة .. قبيلة أولاد سليمان تعلن سبب القتال بين المشاشية والمقارحة فى أبوقيلة

ليبيا – أكد أحد أعيان قبيلة أولاد سليمان خميس هويدى، بأن أعيان مدينة سبها توجهوا منذ إندلاع الخلاف بين قبيلتي المقارحة والمشاشية لمنطقة أبوقيلة الواقعة بين القريات والشويرف نحو الجنوب لفهم الأسباب ومحاولة ايقاف الإشتباكات .

وأضاف هويدي في تصريح لقناة التناصح تابعته صحيفة المرصد بأنهم وجدوا قبيلة المقارحة وعلى رأسها شيخ القبيلة “عثمان الغويزل” متفهمين للوضع ومرحبين بالتهدئة ووقف الاشتباكات وهو ذات الموقف الذي وجدوه لدى قبيلة المشاشية .

وقال : ” أسباب الخلاف تأتي بسبب معلومات مبالغ فيها عن إقامة بوابات في المنطقة تقبض على الهوية ، وتثير المشاحنات لكن في الحقيقة لا وجود لهذه البوابات ولا يعدوا الأمر كونه فتنة وتأجيج وإثارة الخوف بين أبناء القبائل من قبل أشخاص لأسباب وأهداف غير معروفة لكنها تغذي مصالحهم بالتأكيد ” .

وختم هويدي بأنهم سيعودون للمنطقة لمتابعة الأماكن التي يزعم وجود بوابات وهمية فيها لمعاينتها ومتابعتها على الواقع مؤكداً بأن إحدى البوابات التي يجري الحديث عنها ما بين منطقة الوادي والشويرف تابعة للشرطة ومقامة منذ مدة ولا علاقة لها بالصراع.

المرصد – متابعات

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