الجنوب الليبي مستباح.. والأسباب سياسية – اقتصادية – اجتماعية

حول أسباب عدم استقرار الوضع الأمني بالجنوب الليبي الأمر الذي أصبح يشكل العمود الفقري في الأزمة الليبية باعتباره من أهم الملفات صعوبة لكونه متشابك ما بين صراعات مختلفة وأزمة اقتصادية نتيجة الإهمال والتهميش وتجاهل الحكومات .. التقينا هنا مع الناشط والمهتم بقضايا الجنوب الليبي الأستاذ سراج الحضيري .. ليحدثنا عن إشكاليات الوضع الأمني في الجنوب الليبي أسبابه وطرق معالجته ..

– في رأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم استتباب الوضع الأمني بالجنوب ؟

هناك مجموعة من الأسباب منها عدم وجود سجون داخل المدينة وانتشار السلاح وانتشار المخدرات وعدم وجود فرص عمل للشباب وانتشار الجريمة وبشكل منظم وتدخل عصابات وبأعداد كبيرة من خارج ليبيا داخل الوطن.

-هل ساهم الانقسام السياسي في عدم استقرار الجنوب واستباحته من قبل عصابات خارجية ؟

نعم ساهم الانقسام السياسي بشكل كبير في انعدام الأمن وعدم توفر الخدمات للمواطن الجنوبي ، أصبح الأمر يتعلق فقط في العاصمة طرابلس والمنطقة الشرقية دون الاهتمام بالجنوب فالصراع بين حكومات الشرق والغرب وعدم إعطاء أي أهمية للجنوب بالإضافة إلى عدم قدرة الوزراء والنواب من الجنوب على توضيح ما يجري أدى إلى كل هذه المشاكل بالجنوب الليبي ، إضافة إلى أن هناك أطراف ليبية ساهمت في ذلك من أجل الحصول على السلطة ، وأيضا هناك دول خارجية تلعب دور كبير في عدم استقرار الجنوب الليبي من أجل مصالحها.

-ألا ترى أن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية ساهمت في انفلات الوضع الأمني في الجنوب ؟

نعم هناك أسباب اجتماعية واقتصادية منها الصراع بين القبائل الكبرى في الجنوب الليبي بسبب الاختلاف السياسي هذا الصراع كان له تأثير مباشر في انعدام الأمن وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها كما أن البطالة أي عدم وجود فرص عمل للشباب وتوقف التجارة والمصانع والنشاط الزراعي والسياحة أدت إلى عمل عدد كبير من الشباب في الكتائب والعمل في تهريب الوقود والمهاجرين.

-هل للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر والجزائر دور في المساهمة في استقرار الوضع الأمني أو أي دور إيجابي ؟

نعم هذه الدول تلعب دور كبير في حال تمت مراقبة حدودها ومنع أي عناصر للتدخل داخل الأراضي الليبية.

-حسب رأيك ما هي الحلول الجدرية التي يمكن أن تساهم في استقرار الجنوب؟

المصالحة بين أبناء الجنوب والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية والاتجاه إلى المناطق الحدودية وجعلها مناطق عسكرية وطرد العصابات الأجنبية المتواجدة في الجنوب وتفعيل جهاز الاستخبارات ودعم الشباب عن طريق مشاريع تنموية تدعم الاقتصاد واستثمار المعادن والخامات الموجودة في الجنوب وفتح فرص عمل ودعم الأنشطة الثقافية الشبابية والاهتمام بالرياضة والمواهب.

-ما دور أعضاء المجلس الرئاسي والنواب ومجلس الدولة عن الجنوب في عملية استقرار الجنوب ؟

اختيار شخصيات وطنية من الجنوب لتولي حقائب وزارية والابتعاد عن الاختيار القبلي والعمل على دعم مشروع المصالحة وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

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