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داخلية المؤقتة تصدر تعميماً لإداراتها وأجهزتها حول ذكرى المولد النبوي الشريف

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شددت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة ، الأحد ، على جميع الأجهزة والمصالح والهيئات التابعة لها ومديريات الأمن بالمناطق حول ” ذكرى عيد المولد النبوي الشريف ”   .

وفى بيان لهت تلقت المرصد نسخة عنه ، طالبت الوزارة أجهزتها باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف .

ووجهت الوزارة التهنئة بالمناسبة، التي تصادف يوم الثلاثاء القادم، لجميع منتسبيها والشعب الليبي وللأمة الإسلامية عامة بهذه الذكرى المباركة متمنية بأن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركات  .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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