“اعتصام مفتوح” بمصلحة الطيران

أكد مدير مركز مراقبة الجودة في مصلحة الطيران المدني سابقا محمد التليسي دخول موظفي مصلحة الطيران في اعتصام مفتوح على مستوى البلاد.

وذكر التليسي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية الأحد أن الاعتصام المفتوح جاء ردا على ما ما آلت إليه الأوضاع في المصلحة من تفاوت في المرتبات والميزات.

وأشار التليسي إلى أنه في حال استمرار الاعتصام لليومين القادمين فإن حركة الطيران ستتوقف بشكل كامل على مستوى مطارات البلاد.

وبيّن مدير مركز مراقبة الجودة بالمصلحة سابقا أنهم أبلغوا شركات الطيران بموعد الاعتصام سلفا، مؤكدين عدم تحملهم المسؤولية في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني أعلنت في بيان لها الأسبوع الماضي، دخولهما في إضراب شامل عن العمل، ابتداءا من صباح الأحد إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها.

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