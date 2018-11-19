منظمة “SOS”: ليبيا من أكثر الأماكن خطورة على السياح في 2019

صنف خبراء الصحة والسلامة في منظمة “SOS” الدولية كل من ليبيا وأفغانستان والصومال وسوريا واليمن ومالي وجنوب السودان كونها الوجهات لأكثر الأماكن خطورة على السائح في عام 2019م.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، توضيحها أن هذه البلدان تتمتع بمستوى منخفض من السلامة والأمان، بالإضافة إلى وجود مخاطر كبيرة على الصحة والقيادة.

ووفقا للخبراء، فإن كل من جنوب السودان والنيجر وكوت ديفوار والعراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وسيراليون أكثر الأماكن خطورة للسياح، إذ يعانون معدلات عالية في المشاكل الصحية، في حين أدرجت كل من البرازيل وبوليفيا والمملكة العربية السعودية وإيران وكازاخستان، ضمن قائمة الدول الأقل آمانا للقيادة وفقا لمعدلات الوفاة.

وكانت البلدان الأكثر أمانا بحسب المعايير الثلاث هي النرويج وفنلندا وأيسلندا، والبلدان ذات المخاطر الأمنية البسيطة هي الدانمرك وسويسرا وسلوفينيا وغرينلاند.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية