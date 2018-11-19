نقيب معلمي طبرق يؤكد اعتماد مجلس النواب لقرار زيادة الرواتب 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نقيب المعلمين في طبرق “سالم نصر المريمي” اعتماد مجلس النواب للقانون الجديد بخصوص زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم، وحقوقهم ومزاياهم .

وأوضح المريمي – لأخبار ليبيا 24 – أن نقابة المعلمين بطبرق والنقابات من المدن الأخرى حققت نجاحاً في صدور القرار رقم 4 لسنة 2018 بشأن زيادة رواتب المعلمين .

وذكر أن هذه النقابات قامت بعدة وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس النواب مطالبين بحقوقهم في زيادة الرواتب والتأمين الصحي وحماية المعلم ، لافتاً إلى أن الوقفات أمام مقر مجلس النواب آتت أُكلها، إضافةً إلى وقوف عدد من أعضاء مجلس النواب من كافة المدن ورئيسه المستشار “عقيلة صالح” معنا في مطالبنا .

ولفت نقيب المعلمين في طبرق إلى أن الزيادة ستطال الجميع، منوهاً إلى أن المعلم كان من أكثر الفئات في المجتمع المهضوم حقها ، ونهنئ كل المعلمين في كل أنحاء ليبيا بهذا القرار .

ونوه المريمي إلى أن الرواتب التي تم اعتمادها سترضي كافة المعلمين، وسوف يشعر المعلم بهذه الزيادة .

وطالب المعلمين في الغرب الليبي والقريبين من حكومة الوفاق بضرورة حث وزارة المالية هناك بسرعة إصدار التعليمات لصرف الرواتب المرفقة بالقرار .

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