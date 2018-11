عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا اجتماعًا أمني موسع مع آمر مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى اللواء حسين عبدالله خلفية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها باش آغا الأحد لمركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى.

واستعرض الاجتماع الذي حضره كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء مديريات الأمن ومديري مطاري طرابلس الدولي ومعيتيقة الدولي، إمكانية التعاون الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية.

كما بحث الاجتماع إجراءات بسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

The post تعاون أمني بين كافة الأجهزة بوزارة الداخلية لبسط الأمن داخل طرابلس وضواحيها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا