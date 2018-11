اجتمع أمس الأحد مجلس جامعة طرابلس في لقاء عاجل ترأسه وزير التعليم عثمان عبدالجليل رفقة سعد المريمي، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بالإضافة إلى أمين عام المنظمة الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.

هذا وحضر الاجتماع رئيس النقابة العامة للجامعات الليبية عصام عويدات ورؤساء نقابات موظفي جامعة طرابلس والزاوية ومصراته وغريان والزنتان وسبها وسرت والأسمرية بزليتن والجامعة المفتوحة وبعض نقباء الكليات بجامعة طرابلس.

وكان محور هذا الاجتماع الوقوف على مطالب الموظفين، وآلية العمل على حلحلة مشاكل المرتبات، وانتقال الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة من الجامعات بسبب قلة الرواتب وإنعدام الإمتيازات مقارنة بالجهات الأخرى،

كما ناقش الاجتماع تفعيل مكتب الموارد البشرية بالجامعات الليبية لتنمية قدرات الموظفين، واستكمال تفعيل التأمين الصحي.

من جهته أكد كل من وزير التعليم عثمان عبدالجليل ونبيل النطاح رئيس جامعة طرابلس، بالوقوف وقفة جدية مع الموظفين لتحسين وضعهم الوظيفي ولتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة موظفي الجامعات.

The post عبد الجليل يعد موظفي الجامعات الليبية بحلحلة مشاكلهم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا