داخلية الوفاق تعلن إحصائية حوادث المرور خلال عام 2018

أعلن مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، أن حوادث السير من أهم مسببات الوفيات، مذكرة بالإحصائية المروية المسجلة بوزارة الداخلية لعام 2018م .

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية.

حيث أوضحت الإحصائية أن شهر مارس سجلت الوفيات 122 شخص , وحوالي 135 إصابة بليغة, و149 إصابة بسيطة, حيث قدرت الأضرار بحوالي 2664450.

وفي شهر إبريل سجلت الوفيات 115 شخص , وحوالي 133 إصابة بليغة, 159 إصابة بسيطة, حيث قدرت الأضرار بحوالي 2383787.

أما شهر مايو : سجلت الوفيات 153 شخص , وحوالي 192 إصابة بليغة, 151 إصابة بسيطة, حيث قدرت الأضرار بحوالي 2464750.

وبالنسبة لشهر يونيو سجلت الوفيات 192 شخص , وحوالي 182 إصابة بليغة, 123 إصابة بسيطة, حيث قدرة الأضرار بحوالي 2576850.

وفيما يخص شهر يوليو سجلت الوفيات 154 شخص , وحوالي 149 إصابة بليغة, 108 إصابة بسيطة, حيث قدرت الأضرار بحوالي 2464900.

وفيما يخص شهر أغسطس سجلت الوفيات 161 شخص , وحوالي 187 إصابة بليغة, 157 إصابة بسيطة, حيث قدرة الأضرار بحوالي 2610940.

وفي شهر سبتمبر سجلت الوفيات 124 شخص , وحوالي 155 إصابة بليغة, 141 إصابة بسيطة, حيث قدرت الأضرار بحوالي 1799300.

وأوضح التقرير أن النصف السنة الأول لعام 2018م الصادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص إن هناك نحو 888 مواطن قتلوا في حوادث السير، فيما أصيب 983 آخرون بجروح بليغة، و832 آخرون إصابات بسيطة.

وأشارت الإحصائية إلى أنه خلال الفترة ذاتها وقع 1940 حادث سير، أدت إلى تضرر 2513 مركبة، وتسببت بخسائر تجاوزت قيمتها الـ 14 مليون دينار ليبي.

وحذرت وزارة الداخلية السائقين، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، الإنتباه تفادياً للحوادث التي تحدث نتيجةً لذلك، وان يتم التركيز على صيانة المركبات الآلية بشكل دوري، خاصة الفرامل، وكل شروط الأمن والسلامة للمركبة.

وتدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين، باحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي تسبب فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم… وأن وصولك متأخراً خيرٌ من عدم وصولك، أو من دفع حياة الآخرين ثمناً لذلك، لذا رجاءً حافظ على حياتك وصحتك، وحياة أبنائك وصحتهم، وحياة أحبائك، ولا تكن أول المخالفين للقواعد المرورية.

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