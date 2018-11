سفارة كوريا الجنوبية تباشر عملها من طرابلس قريبًا

أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا «تشوي سونغ سو» أن بلاده حريصة على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا.

وأشار السفير خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان الأحد إلى أنه كان من المقرر أن تعود السفارة الكورية لاستئناف أعمالها من طرابلس في شهر سبتمبر الماضي، إلا أن استكمال الترتيبات الأمنية حال دون ذلك، وفق قوله.

من جانبه شدد كاجمان على أهمية عودة السفارة والشركات الكورية التي أسهمت كثيرًا في المشاريع الإنمائية والتنموية في ليبيا، مؤكدًا رغبة حكومة الوفاق الوطني في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب تعبيره.

هذا وأكد سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا حرصه على عودة السفارة الكورية لاستئناف أعمالها من طرابلس قريبًا، كما أبدى سعيه لعودة الشركات الكورية في القريب العاجل حتى تسهم في إعمار ليبيا، وفق قوله.

