مصلحة المطارات توقف رواتب سبتمبر وأكتوبر لموظفي مطار طبرق

أوقفت مصلحة المطارات في طرابلس رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين لموظفي المطار بسبب عدم تزويدها بكشوفات الحضور اليومي للموظفين الرسميين بالمطار خلال هذين الشهرين.

وقال مصدر في مطار طبرق، الأحد، إن موظفي المطار البالغ عددهم نحو ستين موظفًا لم يعملوا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي نظرًا لإغلاق مطار طبرق الدولي في نهاية أغسطس الماضي، بسبب خلافات قبلية على إدارة المطار.

مضيفاً أن الخلاف الدائر على إدارة مطار طبرق ساهم في إيقاف حركة الملاحة الجوية أكثر من مرة وتعطل العمل الإداري بالمطار منذ ثلاثة أشهر، وهو ما أدى بدوره إلى عدم إرسال كشوفات الحضور والانصراف اليومي للموظفين إلى طرابلس.

عادا إيقاف رواتب الموظفين العاملين في مطار طبرق، والتي تأتي من مصلحة المطارات في طرابلس، إجراء ظالم لهم لأنهم لا يد لهم في الخلاف الجاري على إدارة المطار.

لافتًا إلى استقالة المدير السابق للمطار “حسن أهليل” من منصبه نهاية أبريل الماضي بسبب عجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لتطوير العمل بالمطار.

مشيراً إلى أن مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة كلفت “صلاح سليم” لتسيير أمور المطار لكنه تقدم باستقالته بعد تكليفه بعشرة أيام بسبب عدم قدرته على تولي مهام إدارة مطار طبرق في الظروف الصعبة، حسب تعبيره.

مشددًا على أن الخلاف على إدارة المطار عاد من جديد بين المدير المستقيل “حسن أهليل وآخر من نفس عائلته بحكم أن المطار يقع في الحدود الإدارية والقبلية التي تسيطر عليها قبيلة المنفة بيت الكحاشات.

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