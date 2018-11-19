النائب “عيسى العريبي” يشدّد على تنفيذ اتّفاق مجلسي النّواب والدّولة وتشكيل مجلس رئاسي جديد

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس النواب “عيسى العريبي” إنه لا بديل عن تنفيذ الاتّفاق بين مجلسي النّواب والمجلس الأعلى للدّولة.

وأضاف “العريبي” في تصريحات صحفيّة ، أن الاتّفاق ينصّ على إجراء تعديلاتٍ في السّلطة التنفيذيّة، وإعادة تشكيل المجلس الرّئاسي، ليتكوّن من رئيس ونائبين

وأبدى عضو مجلس النّواب معارضته، لمبادرة النائب “محمد العباني” الذي اقترح إجراء الانتخابات بعد عقد اجتماع مشترك بين، رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة “عبد الله الثني” ورئيس المجلس الرّئاسي “فايز السّراج” يوضع خلاله مشروع لقانون الانتخابات، يقدّم لمجلسي النّواب والدّولة ، لدراسته وإصداره فيما بعد.

وأوضح “العريبي” أن الانتخابات أسلوب ديمقراطي ؛ لتفعيل الإرادة الجمعية في الاختيار الشعبي.

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