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‎القنصل الليبي في إسطنبول : نتوقع رفع التأشيرة التركية عن فئات عمرية أخرى

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال القنصل الليبي في إسطنبول فتحي الشريف، نتوقع أن ترفع الحكومة التركية التأشيرة عن فئات عمرية أخرى خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف الشريف في تصريحات إعلامية أن وزير الخارجية محمد سيالة أكد بعد تواصله مع السلطات التركية أن هناك رفعا للتأشيرة التركية عن فئات عمرية أخرى .

وأوضح الشريف أن ما حصل من إشكالية  للمسافرين الليبيين في مطار إسطنبول الأسبوع الماضي؛ سببه انهم وصلوا قبل تعميم  قرار رفع التأشيرة عن الفئات العمر تحت سن 12 سنة وفوق 65 سنة ، ولكن حل الإشكال بشكل سريع بعد التواصل مع السطات التركية.

وكانت  الحكومة التركية أعفت المواطنين الليبيين ممن دون الـ12 عاما وفوق الـ65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها.‎

 

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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