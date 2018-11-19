انطلاق برنامج تدريبي للموظفين الجدد بصندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين

بني وليد-العنوان

باشرت وحدة التدريب بصندوق الضمان الاجتماعي فرع سوف الجين، يوم الأحد، بمقر الفرع ببني وليد البرنامج التدريبي لعدد 13 موظف قبل التحاقهم الرسمي بالعمل.

ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي يشرف عليه المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية، محاضرات عملية في الشؤون الإدارية والخدمات والتسجيل والاشتراكات والتفتيش والمعاشات والتقاعد العسكري والإحصاء.

ويهدف البرنامج الذي يستمر 65 يومًا إلى دعم موظفي صندوق الضمان الاجتماعي بالمهارات والمعارف من أجل الرفع من مستوى الأداء الوظيفي بالصندوق.

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