لجنة الترتيبات الأمنية تزور مقر الهيئة العامة للثقافة وتلتقي رئيسها

اثنى رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس على المجهودات التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة.

حيث جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بديوان الهيئة أمس الأحد مع وفد لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة اللواء رمضان زرموخ رئيس لجنة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة، والوفد المرافق له.

حيث قدم وفد الترتيبات الأمنية شرحاً حول الجهود التي تقوم بها اللجنة، من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية، كما تم خلال اللقاء مناقشة إرجاع المقرات التابعة للهيئة العامة للثقافة لحصرها وإرجاعها وفرض سلطة القانون في ظل دولة المؤسسات.

