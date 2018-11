المتوسط:

التقى حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، بوفد لجنة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بديوان الهيئة، اليوم الأحد، وفد لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة اللواء رمضان زرموخ رئيس لجنة الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة، والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء إرجاع المقرات التابعة للهيئة العامة للثقافة لحصرها وإرجاعها وفرض سلطة القانون في ظل دولة المؤسسات، وعلى هامش اللقاء قام الوفد بزيارة لصحيفة ليبيا الإخبارية التي ستعاود الصدور ابتداء من يوم الثلاثاء القادم .

The post رئيس «العامة للثقافة» يلتقي وفد الترتيبات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية