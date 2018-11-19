سفير كوريا يعد بعودة شركات بلاده  قريبا إلى ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، أمس الأحد،سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا ، تشوي سونغ سو،في مقر ديوان الرئاسي، لبحث أوجه التعاون بين ليبيا وكوريا الجنوبية.

وركز كاجمان، في اللقاء على أهمية عودة الشركات الكورية ورغبة حكومة الوفاق في تنمية العلاقات وتوطيدها بين البلدين .

وأكد السفير الكوري تشوي سونغ سو، من جانبه، حرص بلاده على دعم العلاقات مع ليبيا، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أيضاً،في إشارة إلى أن استكمال الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس حال دون عودة سفارة بلاده لاستئناف عملها من طرابلس، شهر سبتمبر الماضي.

وأكد السفير سعيه وحرص بلاده على عودة السفارة قريبًا، علاوةً على عودة الشركات للمساهمة في مسيرة البناء في ليبيا وإعادة الإعمار.

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