كشف موقع الخليج أونلاين على مجريات التحقيق بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، النقاب عن أنه سيتم قريباً نشر مقاطع التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة في وسائل الإعلام.

ونقل الموقع عن مصدر تركي وصفه بــ”مطلع” قوله الأحد، إن التسجيلات التي ستنشر هي عبارة عن أجزاء من الحوار الذي دار قبل جريمة الاغتيال وما تعرض له خاشقجي من شتم واعتداء بالضرب ثم القتل، إلى جانب أجزاء من الحوار الذي دار بين أفراد فرقة الاغتيال السعودية نفسها، وأيضاً بعض الاتصالات التي تمت بين هذا الفريق ومكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف المصدر في تصريحه أن نشر هذه التسجيلات من شأنه أن “يزلزل العالم” لما يحتويه من تفاصيل جريمة “بشعة للغاية” – بحسب المصدر – أسفرت عن قتل وتقطيع جثة خاشقجي، ومن ثم إخفاء جثته بطريقة لم يتم البت فيها بشكل نهائي، إلا أن موضوع إذابة الجثة بمادة كيمائية من بين الفرضيات الموجودة لدى السلطات التركية.

كما أشار إلى أن تركيا تستعد لتسريب هذه التسجيلات عبر وسائل إعلام كبيرة ولها جمهور ضخم، كي تصل الحقيقة إلى أوسع شريحة ممكنة، وفق قوله.

The post الخليج أونلاين: تسجيلات خاشقجي ستزلزل العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا