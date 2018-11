حلول جذرية لقضية المهاجرين على متن باخرة الإنقاذ في مصراتة

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا بحضور مدير الإدارة العامة للأمن السواحل العقيد البشير بالنور وعدد من مندوبين عن المنظمات الدولية صباح أمس الأحد بمقر الوزارة بطرابلس.

وبحث اللقاء أزمة المهاجرين الغير الشرعيين على متن الباخرة المتواجدة في ميناء مصراته وسبل إيجاد الحلول الجذرية والعملية العاجلة لإنها هذه الأزمة.

من جهته أكد الشيباني على ضرورة التعاون مع كل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة في التفاوض مع هؤلاء المهاجرين طارحاً بعض الحلول ومنها العمل على الإعادة الطواعية لكل من يرغب في العودة إلى بلده أو ترحيلهم إلى أي دولة ثالثة ترغب في استضافتهم.

كما دعى الشيباني إلى اجتماع عاجل مع سفراء وممثلي الدول التي رعياها من ضمن المهاجرين المتواجدين على متن هذه الباخرة لاشراكهم في عملية التفاوض وإنهاء هذه الأزمة.

وقال الشيباني أنه في حالة رفض هؤلاء المهاجرين التفاوض ستلجئ وزارة الداخلية إلى تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية واعتبارهم متسللين.

