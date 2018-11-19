كاجمان لـ سفير كوريا الجنوبية: من المهم عودة السفارة والشركات الكورية للعمل في ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الأحد مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو و الوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل دعمها بما يخدم البلدين الصديقين.

كاجمان شدد خلال اللقاء بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على أهمية عودة السفارة والشركات الكورية التي أسهمت كثيراً في المشاريع الإنمائية والتنموية في ليبيا، مؤكداً رغبة حكومة الوفاق في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جهته أكد تشوي سونغ سو على أن بلاده حريصة على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن تعود السفارة الكورية لاستئناف أعمالها من طرابلس في شهر سبتمبر الماضي إلا أن استكمال الترتيبات الأمنية حال دون ذلك.

سفير جمهورية كوريا الجنوبية أبدى سعيه لعوده الشركات الكورية في القريب العاجل حتى تسهم في إعمار ليبيا.