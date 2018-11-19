وزارة التعليم تلغي إعادة السنة للمرحلة الابتدائية

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إلغاء إعادة السنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، على أن يخضع التلميذ خلال هذه المرحلة للتقييم المستمر.

وأوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة “رمضان الغضوي” في تصريح للرائد الاثنين، أن القرار سيطبق ابتداء من هذا العام على الطلبة من الصف الأول للسادس من مرحلة التعليم الأساسي، وينتظر تطبيقه خلال السنوات الثلاثة المقبلة على الصفين السابع والثامن، مبينا أن التلميذ خلال هذه المرحلة ينقل من صف لصف مع الاحتفاظ ببرنامج التقويم.

وأشار الغضوي إلى وجود لائحة مفصلة تنظم العمل بهذا القرار، وهو ما يعمل به في كل دول العالم المتقدم وفق قوله، مبينا أن الطالب المتحصل على نتائج متوسطة أو ضعيفة سيتابع من خلال التقييم المتواصل.

يشار إلى أن وزارة التعليم حدثت هذا العام المناهج الدراسية من الصف الأول إلى السابع، وأضافت المادة الإنجليزية إلى مواد الصف الأول الابتدائي.

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