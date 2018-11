لقاء يجمع وزارتي الداخلية والعدل لبحث آخر مستجدات الساحة الليبية

ناقش وزيري العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني آخر المستجدات والأوضاع الراهنة غلى الساحة الليبية عامة وفي العاصمة طرابلس خاصة وذلك أمس الأحد بمقر ديوان وزارة العدل.

هذا واستعرض اللقاء المسائل العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما خرج اللقاء باتفاق الجانبان على العمل معاً للمضي قدماً في انجاز المهام الموكلة إليهما.

هذا وتشن وزارة الداخلية الليبية مؤخراً حملة واسعة داخل العاصمة طرابلس لفرض الأمن وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر في وقت سابق قراراً بمحاكمة جميع المساجين وإطلاق سراح من قضى مدة احتجازه.

