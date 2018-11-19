صالح: النسيج الاجتماعي لدرنة على مر التاريخ متجانس ومنسجم

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى مع عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي والطاقم الإداري والمالي بالبلدية مساء أمس الأحد .

وبحسب فتحي المريمي المستشار الإعلامي لـ صالح ، فقد نوقش في هذا اللقاء عدة موضوعات تتعلق بتقديم أفضل الخدمات بمدينة درنة وتوفير كل المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المواطنين خاصة وأن المدينة والمناطق المحيطة بها مرت بظروف صعبه .

وقال صالح بأن هذه الظروف تحتاج لتضافر الجهود لحل كل المختنقات التي يعاني منها سكان درنة كذلك ، مشيراً لضرورة خلق توازن اجتماعي خاصة وأن المدينة تمتاز بنسيج اجتماعي متنوع .

وختم صالح بأن هذا النسيج الاجتماعي لدرنة كان وعلى مر التاريخ متجانساً ومنسجماً داعياً لمراعاة ذلك كما أكد بأنه سوف يحيل كل متطلبات عميد البلدية والوفد المرافق له إلى رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة لإنهاء الأزمات والمختنقات التي تعاني منها مدينتهم .

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