أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي‏، أن معدل التدفق المائي إلى العاصمة طرابلس ومدن الساحل (مصراتة وزليتن والخمس) السبت بنحو 400 ألف متر مكعب.

وطالبت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة المشاريع الزراعية كافة الالتزام بتعليمات الغرفة وعدم تجاوزها.

واوضح الجهاز ، بدء العمل في تعبئة المسار الأوسط وفق الشروط الهندسية وبشكل تدريجي

