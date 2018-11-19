الفضائيّة الليبيّة: رئيس الهيئة العامة للإعلام والثّقافة يجري زيارة لبلدية الأبرق

الأبرق 19 نوفمبر 2018 (وال) – أجرى رئيس الهيئة العامة للإعلام والثّقافة والمجتمع المدني السّيد جمعة الفاخري زيارة لبلدية الأبرق ؛ لمناقشة عديد القضايا الثّقافية والإعلاميّة.

حيث عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع أعضاء المجلس البلدي الأبرق ومدير مكتب الإعلام والثقافة بالبلدية تمّ خلاله الاتّفاق على ضرورة تفعيل العمل الثّقافي والعمل على استئناف العمل ، بمشروع إنشاء المركز الثّقافي الأبرق وتذليل الصّعوبات التي تواجه استكماله. (وال – الأبرق)

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