المتوسط:

نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج عقد اتفاقية مع تونس بتصدير النفط مقابل السلع.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد أكد أن بلاده ستعقد اتفاقية مع ليبيا استيراد النفط مقابل توفير عدد من السلع التي يحتاج لها السوق الليبي.

The post رغم تأكيد ووير الخارجية التونسي..«السراج» ينفي تصدير البترول مقابل السلع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية