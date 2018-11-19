الفضائيّة الليبيّة: جهاز الإمداد الطّبي فرع بنغازي يستلم مجموعة من التّطعيمات الرّوتينيّة من فرع طرابلس

بنغازي 19 نوفمبر 2018 (وال) – استلم جهاز الإمداد الطّبي فرع بنغازي مجموعةً من التّطعيمات الرّوتينيّة من فرع طرابلس

؛ وذلك بهدف سدّ العجز في بعض التّطعيمات وخاصّة تطعيم الالتهاب الرّئوي ، الذي تعاني معظم مكاتب الرّعاية من النّقص الحادّ فيه.

وبحسب الصّفحة الرّسميّة للجهاز فإن الجرعات المستلمة تحتوي على

التّطعيم الرّئوي …. 180 ألف جرعة

التّطعيم الخماسي ….. 50.835 جرعة

التّطعيم السّداسي ….. 111.200 جرعة

تطعيم روتا ……. 153.800 جرعة

هذا ويعمل موظفو الفرع لتجهيز الحصص الخاصّة بعدد (27) مكتب رعاية صحيّة أوليّة

على مستوى المنطقة الشّرقيّة تزامنًا مع استلام التّطعيمات والمستلزمات الخاصّة بالحملة.

على أن يتمّ التّواصل مع المكاتب؛ لتنسيق مواعيد الاستلام حال الانتهاء من تجهيز الحصص الخاصّة بكلّ مكتب. (وال – بنغازي)

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