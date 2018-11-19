معيتيق يلتقي مسؤولي مركز أورام مصراتة ويشيد بالخدمات التي يقدمها للمرضى

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الأحد المسؤولين في مركز أورام مصراتة الذين أشادوا بالزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية للمركز والوقوف على احتياجاته والخدمات التي يقدمها للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة.

مسؤولي مركز أورام مصراتة أكدوا وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على ضرورة الاهتمام بالمركز ومنحه الإمكانيات حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة ليسهم في توطين العلاج بالداخل.

وبدوره أشاد معيتيق بالخدمات التي يقدمها المركز الذي استطاع طيلة السنوات الماضية تقديم خدماته لمرضى مدينة مصراته والمناطق المجاورة لها بكوادر طبية مؤهلة استطاعت أن تعيد الثقة في الطبيب الليبي.