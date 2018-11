اللجنة المُشكلة من ديوان المحاسبة «طرابلس-البيضاء» تؤكد على وحدة الديوان

أنهت اللجنة المُشكلة من ديوان المحاسبة (طرابلس-البيضاء) أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتوحيد جهود الديوان والذي بدأ الثلاثاء الماضي بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أن اجتماعات اللجنة أتت تتويجاً للجهود التي بُذلت من قبل رئاستي الديوان لتجاوز الإنقسام المؤسسي في البلاد والعودة إلى الوضع الطبيعي مؤكداً على توافقه التام مع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبدربه صالح على ضرورة تماسك الديوان وإداراته المختلفة في هذه المرحلة خاصة أنه لا يوجد أي خلاف أو صراع ولم تحدث أي مشادات أو تصريحات إعلامية، وفق قوله.



وأضاف شكشك قائلاً :

“لا زلنا وسنبقى أخوة وزملاء ويجمعنا الوطن والهدف الواحد “تحقيق رقابة مالية فاعلة”.

كما أكد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس على ضرورة توحيد الإجراءات الرقابية بين المؤسستين بما يكفل مكافحة الفساد والحد منه.

هذا واختتمت اللجنة اجتماعها المشترك بالتأكيد على وحدة الديوان والإلتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية بإستقلاليةٍ وحياد، خدمةً للوطن والمواطن بكل أنحاء ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى توصيات جاء فيها :

التأكيد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية بإستقلالية وحياد.

احتفاظ الديوان بحقه وحده دون غيره في الرقابة المالية على المال العام وفقاً للإعلان الدستوري والقانون.

الاتفاق على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام ، وإحقاق رقابة فاعلة على المال العام.

الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة المتعلقة بالشأن الداخلي للديوان .

