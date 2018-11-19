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الفضائيّة الليبيّة: رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه سير عمل منفذ إمساعد الحدودي مع الشّقيقة مصر

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 19 نوفمبر 2018 (وال) – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبيّة المؤقّتة السّيد “عبدالله الثني ” الأحد سير عمل منفذ إمساعد الحدودي مع الشّقيقة مصر ، وذلك عقب الجولة التي أجراها دولته خلال الأيام الماضية على رأس وفدٍ حكوميٍّ رفيعٍ للمنطقة.

وناقش الاجتماع أوضاع المعبر و آلية سير العمل ، وكافة العراقيل و الصّعوبات التي تواجه وتعيق عمل كافة الجهات و الأجهزة الأمنية بمنفذ إمساعد البريّ.

هذا وتمّ الاتفاق على استحداث قسم للخدمات و الصّيانة يتبع الإدارة العامة للمنافذ ، يعنى ويختصّ بتوفير كافة الخدمات للأجهزة العاملة بمنفذ إمساعد،  إضافة إلى تشكيل لجنة مختصّة لتقديم مقترحٍ شاملٍ ووافٍ يهدف لتحديد كافة الاحتياجات (الخدميّة – والصّيانة ) وآلية العمل الواجب اتباعها ، لضمان توفير الخدمة بالشّكل المطلوب. (وال – قرنادة) 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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