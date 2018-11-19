الفضائيّة الليبيّة: رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل لجنة الأزمة المشكّلة لمتابعة أوضاع الجنوب

قرنادة 19 نوفمبر 2018 (وال) – ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة السيد “عبدالله الثني” الأحد أوضاع الجنوب الليبي خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان المجلس بمنطقة قرنادة مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور “عبدالرحمن الأحيرش” بصفته رئيسا للجنة_الأزمة المشكّلة لمتابعة أوضاع الجنوب.

وبحث الاجتماع أعمال لجنة الأزمة، وكافة المشاريع التي تنفذها الحكومة والتي تعتزم تنفيذها في مناطق الجنوب، إضافة إلي متابعة كل ما تمّ تنفيذه من برامج في قطاع الصّحة والمياه والصّرف الصّحي وللتأكّد من برنامج وصول المواد المورّدة لمناطق الجنوب من تجهيزات المستوصفات و باقي المواد.

هذا وحضر الاجتماع كلّا من المدير التنفيذي للجنة الأزمة الدكتور “السّنوسي صالح” ، ورئيس لجنة العطاءات المهندس “محمد محمود صالح” ، ورئيس لجنة المتابعة المهندس “محمد عبد الرحمن” ، ورئيس اللجنة الفنيّة المهندس مسعود محفوظ، وعضو اللجنة الفنيّة المهندس “عبد القادر سليم، وعضو لجنة المتابعة “محمد المناني”. (وال – قرنادة)

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