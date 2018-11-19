عقيلة صالح: توحيد المؤسسة العسكرية في المرحلة الأخيرة

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن عملية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في المرحلة الأخيرة.

وأضاف صالح تقوم الشقيقة الكبرى مصر بجهود حثيثة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، حيث عقدت عدة اجتماعات بالقاهرة، وحسب ما علمت بأن العمل يجري على توافق بين القيادات العسكرية، وأن عمل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في مراحله الأخيرة.

وقال خلال حواره مع “سبوتنيك” أن الانتخابات ستكون طبقا للدستور إذا استفتي عليها بالقبول من الشعب الليبي، أما إذا رفض فإننا نحتاج إلى وقت للوصول إلى دستور توافقي يحظى بقبول كل الليبيين، لذلك سيكون هناك انتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، وبعد اعتماد الدستور سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الذي استفتي عليه..

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