الفضائيّة الليبيّة: وحدة المتفجرات تفكّك عددًا كبيرًا من المتفجّرات في منطقة الصّابري

بنغازي 19 نوفمبر 2018 (وال) – قام قسم المتفجّرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وبالتّعاون مع وحدة تفكيك المتفجّرات بالقوّات الخاصّة في بنغازي، بتمشيط عدد من المدارس والأماكن العامة بمنطقة الصّابري .

وتمّ خلال عمليات التّمشيط الكشف عن عددٍ كبيرٍ من المتفجّرات التي تركتها الجماعات الإرهابية داخل المدارس والأماكن العامّة، بالإضافة إلى اكتشاف أنواع جديدة من المتفجّرات، منها الخشبيّة التي لا يتمّ كشفها عن طريق كاشف الألغام التّقليدي، وقد تمّ التّعامل مع هذه المتفجّرات، وإبطال مفعولها وإزالتها. (وال – بنغازي)

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