الفضائيّة الليبيّة: داخليّة المؤقّتة تضع خطةً للحفاظ على الأمن العام في عيد المولد النبوي

البيضاء 19 نوفمبر 2018 (وال) – أصدر وزير الدّاخليّة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لكافة الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق اتّخاذهم كافة التّدابير الأمنيّة الكفيلة، بمنع أيّ أعمال تشكّل خطورة على الأمن العام خلال عيد المولد النّبوي الشّريف .

هذا وتقدّمت الوزارة لكافة منتسبيها وللشعب الليبي وللأمة الإسلاميّة عامّة بالتهنئة ، بمناسبة ذكرى عيد مولد خاتم الأنبياء والمرسلين ( عليه الصلاة والسّلام ) متمنية من الله العلي القدير أن يعيده بالخير والبركات. (وال – البيضاء)

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